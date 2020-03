Antonini: «Non giudico Boban, continuare con Pioli è la scelta giusta»

Luca Antonini non ha voluto esporsi sulla polemica delle ultime settimane tra Zvonimir Boban ed Elliott

Luca Antonini non ha voluto esporsi sulla polemica delle ultime settimane tra Zvonimir Boban ed Elliott: «Non sono quello che deve dire se ha fatto bene o no, di sicuro conosco Boban so che persona è e so che quando prende una decisione lo fa nel modo giusto. Se lo ha fatto evidentemente mi fido delle sue sensazioni che lo hanno portato ad agire in questo modo tenendo conto delle conseguenze» ha dichiarato l’ex calciatore sul canale YouTube di Pellegatti.

Su Pioli: «Pioli lo conosco e so che lavoro sta facendo in questo momento, ho avuto anche la fortuna di essere allenato da lui. Darei continuità a lui per dare continuità a questo progetto dato che conosce l’ambiente, il calcio italiano e ha dalla sua Ibrahimovic e questo non è poco. Se si può continuare con Pioli sarebbe la scelta giusta, se invece la società farà un’altra scelta si vede che ha ragionato che questa potesse essere la scelta giusta».