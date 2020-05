Antonini: «Leonardo all’Inter? Capisco la sua scelta»

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato del passaggio di Leonardo all’Inter in passato

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato del passaggio di Leonardo all’Inter in passato. In controtendenza al parere dei tifosi milanisti, Antonini ha così commentato: «Noi che siamo dentro sappiamo che il calcio è un lavoro, sai bene che la carriera dura poco. Io non ce l’ho mai avuta con lui per il passaggio all’Inter. Capisco che i tifosi rossoneri ci sono rimasti male perché Leo ha vissuto gran parte della sua vita al Milan, però fa parte del lavoro e capisco la sua scelta. Non c’è nessun problema da questo punto di vista» ha dichiarato l’ex calciatore nel corso di una diretta Instagram con “Malinconiarossonera”.