Antognoni: «Leao è un solista, Kvara invece lavora per la squadra». Le parole dell’ex giocatore della Fiorentina

Al Corriere dello Sport si è così espresso Giancarlo Antognoni.

LEAO O KVARA – «Kvaratskhelia lavora tanto per la squadra, Leao è un po’ più solista. Il 77 del Napoli ha la forza del dribbling, punta il giocatore e segna tanto. Mi ha davvero impressionato. È un calciatore moderno, sta facendo la diff erenza e sono sicuro che non sia un fuoco di paglia. Ha troppa tecnica per esserlo».