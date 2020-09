Antognoni: «Bennacer è il più forte regista di Serie A»

Giancarlo Antognoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’evoluzione calcistica di Ismael Bennacer

Giancarlo Antognoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’evoluzione calcistica di Ismael Bennacer: «In Serie A oggi non ci sono tanti registi classici. Anzi, a dire il vero ce ne sono pochissimi. Quello che mi piace di più è Bennacer del Milan. L’ho seguito dal vivo in più di un’occasione quando giocava ad Empoli. Ha dimostrato il suo talento e la sua abilità anche indossando una maglia molto pesante come quella del Milan. Sarà prezioso anche per la crescita di Tonali, che adesso considero una mezzala, ma che in futuro potrebbe anche trasformarsi in regista davanti alla difesa».