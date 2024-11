Ansu Fati Milan, lui la chiave per l’addio di Leao? Il Barcellona ci prova ma c’è un ostacolo: ecco quale

Ansu Fati Milan, il Barcellona propone l’esterno come parziale contropartita dell’affare: c’è un grosso ostacolo. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Barcellona è tornato a bussare alle porte del calciomercato Milan per quanto riguarda Rafael Leao.

Leao: le sirene da Barcellona sono tornate a farsi sentire, ma la situazione economica del club catalano (che potrebbe mettere sul piatto come parziale contropartita Ansu Fati) in questo momento non aiuta a ipotizzare operazioni monstre già nella prossima finestra, quella invernale.