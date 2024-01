Andreazzoli a Dazn: «Il Milan ha una qualità estrema. Vi svelo quello che ho detto a Pioli»

Andreazzoli ha parlato nel post-partita della sfida tra Empoli e Milan : tutte le dichiarazioni del tecnico

L’allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha parlato nel post-partita di Empoli Milan a Dazn, sfida terminata 0-3.

PAROLE – «Hanno una qualità estrema. Nel computo della gara abbiamo fatto quanto loro ma loro hanno fatto con molta più qualità. Abbiamo avuto almeno 3-4 possibilità per avere la speranza di pareggiarla. Quando giochi contro queste squadre non devi dare per scontato nulla».

POCHI GOL SEGNATI – «La squadra è molto produttiva, in ogni gara calciamo spesso, purtroppo ci manca la qualità nella realizzazione, a volte per errori tecnici e a volte, più spesso, non siamo fortunati. Anche oggi, nel secondo tempo, abbiamo avuto un buon tabellino. Purtroppo va così, speriamo questo periodo negativo termini in fretta».

RETROSCENA CON PIOLI – «Potevate chiederglielo a lui? Abbiamo parlato del loro gol del vantaggio: sono usciti in una maniera incredibile e l’hanno conclusa benissimo, per cui mi sono complimentato perché deve essere un piacere avere tanta qualità messa a disposizione della squadra».