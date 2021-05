«Andrea Pirlo tra le ipotesi per la panchina della Lazio»: la rivelazione

L’addio di Andrea Pirlo alla Juve non è ancora ufficiale ma è solo questione di ore: il tecnico, dopo un solo anno passato alla guida della Vecchia Signora, saluterà per far spazio a Massimiliano Allegri. L’ex centrocampista resterà dunque senza club ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, vedova di Simone Inzaghi.

Come rivela il Corriere dello Sport, il Maestro sarebbe una delle ipotesi per la panchina biancoceleste: si tratta di un’ipotesi ma in questo folle mercato, tutto può succedere.