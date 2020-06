André Silva Rebic, ora potrebbe essere l’Eintracht a fare la prima mossa

André Silva Rebic, Nel giro di pochi mesi la situazione si è ribaltata. Prima della pausa per l’emergenza sanitaria i rossoneri cercavano uno sconto

Nel giro di pochi mesi la situazione si è ribaltata. Prima della pausa per l’emergenza sanitaria i rossoneri cercavano in tutti i modi uno sconto per un Rebic che stava trascinando la squadra. Come noto, il croato è in prestito biennale senza diritto di riscatto. I tedeschi pretendevano almeno 20 milioni di euro e l’operazione sembrava molto difficile. Poi le prestazioni di André Silva hanno portato l’Eintracht di Francoforte a rivalutare lo scambio alla pari. Tuttavia, alla luce anche dell’ultima partita di Rebic contro la Juventus, è ora il Milan a voler valutare bene la situazione. In questo senso l’ultima parola sarà di Ralf Rangnick.