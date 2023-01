Andersson (ct Svezia): «Con Ibra ottimo rapporto. Se sta bene…»

Il commissario tecnico della Svezia Janne Andersson ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni

«È stata la prima volta da tanto tempo. Abbiamo contatti e non ci sono cose strane, abbiamo ottimi rapporto. Uno Zlatan intero e sano, se ci arriva, che inizia a giocare nel Milan e si esibisce. Quindi è chiaro che è decisamente rilevante per noi. Le impressioni che ha fatto sul gruppo e il modo in cui ha contribuito sono state fantastiche per me.»