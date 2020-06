Anche Brescianini potrà giocarsi delle possibilità alla ripresa

Il giovane Primavera rossonero Brescianini potrebbe avere qualche possibilità di esordire in campionato alla ripresa

Il giovane Primavera rossonero Brescianini potrebbe avere qualche possibilità di esordire in campionato alla ripresa. Il giocatore ha avuto modo di far parte del gruppo alla ripresa degli allenamenti e gode della fiducia non solo di Federico Giunti, ma anche di Stefano Pioli. In questa fase particolare il mister rossonero potrebbe essere spinto a scommettere sui giocatori più in forma piuttosto che su quelli più esperti. E proprio Brescianini, che ha già dimostrato di essere pronto anche per il salto, potrà giocarsi qualche possibilità a partita in corso.