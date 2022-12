Ancelotti: «Sono milanista e mi auguro che la bella stagione dello scorso anno sia un trampolino di lancio». Le parole del tecnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dello scudetto del Milan. Ecco le parole del tecnico del Real Madrid:

«Penso che vale molto per lui, per il Milan e per Maldini, che ha preso una società con delle difficoltà e l’ha riportata in alto. La vittoria dello Scudetto riapre o può riaprire un ciclo che si era interrotto a causa di varie vicissitudini. Dopo l’uscita di Berlusconi, questa squadra ha trovato difficoltà e penso che la bella stagione dell’anno scorso possa essere un trampolino di lancio per nuovi successi. Io che sono madridista e milanista me lo auguro»