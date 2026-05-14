Brasile, ufficiale il rinnovo di Ancelotti: l’ex Milan guiderà la Seleção fino al 2030

La federazione brasiliana conferma la fiducia totale in Carlo Ancelotti: contratto prolungato fino ai prossimi Mondiali



Continua l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. L’ex tecnico del Milan ha infatti rinnovato il proprio accordo con la federazione verdeoro, prolungando la sua permanenza alla guida della Seleção fino al luglio 2030.

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Una scelta importante da parte della CBF, che conferma così la piena fiducia nell’allenatore italiano dopo il primo anno di lavoro alla guida della nazionale brasiliana. Ancelotti sarà quindi il commissario tecnico del Brasile nei prossimi due Mondiali, con l’obiettivo di riportare la Seleção ai vertici del calcio internazionale.

Il rinnovo rappresenta un chiaro segnale di continuità e stabilità tecnica, elementi considerati fondamentali dalla federazione per costruire un progetto vincente nel lungo periodo.

IL COMUNICATO – «La Federazione calcistica brasiliana e l’allenatore Carlo Ancelotti hanno rinnovato il loro contratto per altri quattro anni, fino ai Mondiali del 2030.

La permanenza di Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana, la squadra di maggior successo nella storia del calcio mondiale, riflette non solo il sostegno della CBF al lavoro svolto dal tecnico, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025.

Da quando ha assunto l’incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della CBF (Confederazione calcistica brasiliana) e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza professionale e stabilità.

“Sono arrivato in Brasile un anno fa. Fin dal primo minuto ho capito cosa significa il calcio per questo Paese. Per un anno abbiamo lavorato per riportare la Nazionale brasiliana ai vertici del calcio mondiale. Ma la CBF e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Voglio ringraziare la CBF per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l’affetto”, ha dichiarato Ancelotti.

Il presidente della CBF (Confederazione calcistica brasiliana), Samir Xaud, ha celebrato il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti e ha sottolineato come la decisione sia in linea con il progetto sportivo della federazione per i prossimi anni.

“Oggi è un giorno storico per la CBF e per il calcio brasiliano. Il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro impegno a offrire alla nazionale cinque volte campione del mondo una struttura sempre più forte, moderna e competitiva. Lavoriamo quotidianamente per mantenere il Brasile ai massimi livelli del calcio mondiale, prestando al contempo grande attenzione allo sviluppo delle altre nazionali, alle competizioni organizzate dalla CBF e al rafforzamento dei club e delle federazioni in tutto il Paese”, ha dichiarato Samir Xaud.

Anche il vicepresidente della CBF, Gustavo Dias, ha ribadito l’importanza del rinnovo del contratto di Ancelotti, sottolineando come la fiducia reciproca abbia facilitato l’accordo. Ha inoltre elogiato la decisione.

“Il curriculum e la carriera di Ancelotti parlano da soli. Ma, oltre a questo, è una persona fantastica. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto dal suo arrivo. La sua permanenza per altri quattro anni riflette la nostra fiducia in un progetto solido, costruito con equilibrio, esperienza e visione per il futuro. Siamo convinti che questa continuità rafforzi ulteriormente il legame tra la Nazionale e i tifosi brasiliani, e con la gioia che il calcio ha sempre portato nel nostro Paese”, ha dichiarato Gustavo Dias.

Ancelotti è stato nominato allenatore della nazionale brasiliana nel maggio 2025. In un anno di lavoro, ha guidato la Seleção in dieci partite, ottenendo cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Sotto la sua guida, la squadra ha segnato 18 gol e ne ha subiti otto».