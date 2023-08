Ancelotti su Maldini: «La delusione per la sua uscita dal Milan è grande»

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è tornato sull’addio al Milan come dirigente da parte di Paolo Maldini

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Carlo Ancelotti ha parlato delle favorite allo scudetto in Serie A ed è tornato sull’addio al Milan di Paolo Maldini.

SERIE A – «Scudetto? Non lo so, risposta facile facile (ride, ndr). Secondo me ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi c’è un gruppo di squadre in seconda fila che cerca di stare lì: Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina che può fare un bel campionato. Credo che quest’anno la Juventus, visto che non avrà competizioni europee, sarà pericolosa».

MALDINI – «Tutto passa, è normale. Il milanista, per forza di cose, è affezionato a Paolo Maldini. Soprattutto un milanista come me che ci ha giocato e che è stato suo allenatore da capitano. La delusione per la sua uscita dal club è molto grande. Naturalmente la vita va avanti, i colori rimangono, anche se rimane il dispiacere che una bandiera come lui sia lontano dalla società».