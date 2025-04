Ancelotti, clamorosa svolta: salta l’accordo col Brasile? La notizia non lascia dubbi

Ancelotti, svolta a sorpresa nel futuro dell’attuale tecnico del Real Madrid ed ex Milan: vicinissimo a saltare l’accordo con il Brasile

Clamorosa svolta nel futuro di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid ed ex Milan (in rossonero dal 2001 al 2009 con 8 trofei vinti). Quando sembrava tutto pronto per il suo approdo sulla panchina della Nazionale brasiliana, i Blancos hanno stoppato l’affare non disposti a liberare il tecnico prima del prossimo Mondiale per Club.

Il Brasile ha invece bisogno di un CT subito e come riporta Relevo starebbe ora pensando a Jorge Jesus. Se l’accordo con la federazione brasiliana dovesse definitivamente saltare Ancelotti rimarrebbe al Real rispettando il contratto in scadenza a giugno del 2026.