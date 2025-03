Ancelotti, clamorosa rivelazione sull’ex Milan! Poteva firmare con quella Nazionale

Ancelotti, spunta la clamorosa rivelazione sull’ex tecnico del Milan: Ronaldo il Fenomeno svela il mancato accordo tra l’italiano e il Brasile

Ospite al al ‘Charla Podcast‘, Ronaldo il Fenomeno ha svelato un clamoroso retroscena sull’ex Milan Carlo Ancelotti:

PAROLE – «Le trattative fra Ancelotti ed il Brasile non sono state una fantasia, perché ho contribuito io stesso alla cosa parlando con Carlo. Se non avesse vinto niente, il Real Madrid lo avrebbe esonerato e sarebbe arrivato ad allenare il Brasile, ma lui vinse la Champions League e rimase per un altro anno. Allora non è stato rilasciato. Il Real Madrid non lo ha rilasciato».