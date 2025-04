Ancelotti, il futuro si arricchisce di un nuovo capitolo: spunta la maxi offerta di quella Nazionale dopo il no al Brasile

Condividi via email

Ancelotti, dietro il forte rallentamento dell’ex Milan nelle trattative con il Brasile non ci sarebbe solo il no del Real ma anche un’altra maxi offerta

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda relativa al futuro di Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid ed ex Milan:

Marca, noto quotidiano spagnolo, scrive che dietro il grosso rallentamento tra Ancelotti e il Brasile non ci sarebbe solo il no del Real Madrid a liberare Ancelotti prima del Mondiale per Club (cosa confermata) ma anche una offerta monstra dell’Arabia Saudita che ha offerto al tecnico la panchina della Nazionale con un contratto fino al 2026 da 50 milioni di euro netti.