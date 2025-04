Ancelotti, non ci sono più dubbi: accordo chiuso a Londra, manca solo la firma

Condividi via email

Ancelotti, l’ex Milan oggi è volato a Londra per chiudere l’accordo con il Brasile: intesa raggiunta, manca solo la firma

Come riferito da Alfredo Pedullà, Carlo Ancelotti, ex Milan, ha trovato oggi l’accordo con la Nazionale brasiliana:

PAROLE – «Carlo Ancelotti si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. E ci sono novità rispetto a quanto vi abbiamo raccontato ieri. Infatti, come si vede dal video postato da El Chiringuito TV, il tecnico italiano è volato a Londra per incontrare la Federazione brasiliana. L’addio si concretizzerà prima del Mondiale per Club, con Santiago Solari ad interim a guidare i Blancos, prima di iniziare un nuovo ciclo sotto la guida di Xabi Alonso».