Ancelotti, ingaggio da urlo e prime chiamate per le convocazioni: il retroscena sul nuovo incarico da CT del Brasile

Ancelotti, spuntano i retroscena sull’accordo sottoscritto come nuovo CT del Brasile: ingaggio da urlo e prime chiamate per le convocazioni

Carlo Ancelotti, ex Milan, sta per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile, con un ingaggio record di 10 milioni di euro netti all’anno, lo stesso importo che percepiva al Real Madrid. In caso di vittoria del Mondiale, Ancelotti riceverà un premio di 5 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, Ancelotti ha già iniziato a contattare i giocatori per le convocazioni, tra cui Neymar, con cui ha avuto una videochiamata per discutere delle sue condizioni dopo l’infortunio muscolare. Sono stati avviati contatti indiretti anche con Casemiro, ex giocatore del Real Madrid e dello United, per un possibile ritorno in nazionale.