Ancelotti, futuro segnato per l’ex Milan: contratto pronto e firma in arrivo. I dettagli

Ancelotti, l’attuale tecnico del Real Madrid ed ex Milan è ad un passo dalla firma con la Nazionale del Brasile: tutti i dettagli

Carlo Ancelotti, ex Milan e attuale tecnico del Real Madrid, è vicinissimo a firmare con il Brasile:

PAROLE – «La Federcalcio verdeoro vuole ottenere nel minor tempo possibile il via libera, il semaforo verde a stretto giro di posta. Alcuni emissari della Federazione sono infatti rimasti in Spagna, come ha comunicato Fabrizio Romano, per attendere la decisione del Real Madrid. In Inghilterra fanno sapere che ci sono già le prime informazioni sui contratti: l’accordo dovrebbe prevedere una durata quadriennale, sino ai Mondiali del 2030. Ancelotti è pronto a cominciare un nuovo percorso virtuoso, il primo alla guida di una Nazionale. Saranno giorni frenetici in casa Real Madrid».