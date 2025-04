Ancelotti, nuova avventura per l’ex Milan: accordo raggiunto come nuovo CT del Brasile. I dettagli

Condividi via email

Ancelotti, l’ex Milan e attuale tecnico del Real Madrid ha trovato l’accordo per diventare il nuovo CT del Brasile dal prossimo giugno

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un importante aggiornamento sul futuro di Carlo Ancelotti, ex Milan:

PAROLE – «ULTIMA ORA: Carlo Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinché l’italiano diventi l’allenatore della Seleçao per la Coppa del Mondo 2026. Offerta valida da giugno, NON dopo il Mondiale per club. Il Real Madrid e Ancelotti si separerebbero senza troppi problemi, ma saranno necessari dei passi formali».