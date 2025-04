Condividi via email

Ancelotti non sarà il nuovo CT del Brasile, annuncio clamoroso: c’è di mezzo Florentino Perez. Le ultimissime sui rossoneri

Carlo Ancelotti e il Brasile, un altro dietrofront clamoroso. Come riportato da SportMediaset l’allenatore ex Milan ha fatto sapere a chi di dovere di voler declinare l’offerta a lui arrivata.

Florentino Perez, infatti, non ha alcuna intenzione di farsi guidare da un traghettatore alla prossima edizione del Mondiale per club. Poi, in mezzo, ci sarebbe anche una mega offerta dall’Arabia Saudita da 50 milioni di euro annui.