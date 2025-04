Ancelotti lascerà il Real Madrid al termine della stagione! Sembrava diretto verso il Brasile, ma non sarà così

Carlo Ancelotti ha chiuso la sua avventura al Real Madrid, al termine della stagione saluterà i Blancos. Per lui sembrava ormai apparecchiato un futuro nella nazionale brasiliana come commissario tecnico. Non c’entrerebbe nulla però un ritorno in Serie A, per Milan e Roma sarebbe stato un sogno.

Stando a quanto riportato da Relevo, Ancelotti potrebbe accettare l’offerta da 50 milioni di euro a stagione dell’Al Hilal.