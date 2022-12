Ancelotti: «Una fase di transizione per gli attaccanti. Stanno finendo Ibra e Ronaldo». Così l’ex allenatore rossonero sul valzer attaccanti

Il vecchio che va via e il nuovo che avanza. Questo è il valzer degli attaccanti secondo Carlo Ancelotti, che dice la sua in un’intervista al Corriere dello Sport.

In particolare, l’ex allenatore del Milan sul periodo di transizione: «Siamo in una fase di transizione, in particolare per gli attaccanti. Stanno finendo Ibra e Ronaldo, Suarez, Cavani, Messi e Benzema hanno 35 anni, Lewandowski li farà l’anno rpossimo. Il nuovo è rappresentato da Mbappé, Richarlison, Haaland, Julian Alvarez»