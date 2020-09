Ana Mena, la bellissima fiamma di Brahim Diaz – FOTO

Insieme a Brahim Diaz a Milano arriverà anche la fidanzata Ana Mena, la famosa cantante spagnola. Ecco le foto

Insieme a Brahim Diaz a Milano arriverà anche la fidanzata Ana Mena. La famosa cantante e attrice spagnola, che in Sud America riscuote molto successo, è diventata nota anche in Italia dopo la collaborazione con il rapper Fred De Palma. Dal sodalizio artistico è nato il singolo D’estate non vale. Successivamente la cantante ha partecipato anche all’ultima edizione del festival di Sanremo come ospite. Attualmente è legata al neoarrivo in casa rossonera e si unirà al nutrito gruppo di wags e fidanzate milaniste. Ecco alcune foto dal suo profilo Instagram ufficiale: