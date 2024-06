Amrabat Milan: c’è l’apertura del centrocampista, il FATTORE che può far la differenza

Amrabat può essere uno dei prossimi colpi del calciomercato Milan. Il fattore decisivo per il possibile affare

Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma con ogni probabilità non ci rimarrà. Il calciomercato Milan segue con attenzione la vicenda forte anche della volontà del giocatore di giocare la Champions League.

Come riportato da TMW piace a Zlatan Ibrahimovic che lo vede come un giocatore differente da tutti quelli in rosa, anche perché probabilmente Bennacer, qualora dovesse arrivare una proposta, potrebbe salutare. La valutazione è realisticamente fra i 10 e i 15 milioni, mentre l’ingaggio non è un problema perché in viola prendeva meno della metà dei 4 netti a Manchester.