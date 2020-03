Ammonizioni Milan, ecco i giocatori rossoneri con più cartellini

In questa breve pausa per il rinvio delle partite di Serie A è tempo di bilanci. Vediamo i più indisciplinati

In questa breve pausa per il rinvio delle partite di Serie A è tempo di bilanci. È interessante spulciare tra i dati relativi alle ammonizioni ricevute dai calciatori del Milan. Ismael Bennacer ha ricevuto ben 12 ammonizioni, statistica che sottolinea due aspetti: il ruolo cruciale che gioca il regista di Pioli in fase di interdizione e l’ingenuità dello stesso in alcune situazioni di gioco.

La grande spinti con i terzini nel gioco di Pioli provoca anche delle conseguenze dal punto di vista disciplinare. Theo Hernandez ha ricevuto già 8 gialli (e l’espulsione in Coppa Italia), mentre Andrea Conti 5. A risaltare ci sono anche le 5 ammonizioni per Paquetà (impiegato pochissimo) e le 3 per Donnarumma.