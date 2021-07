Amichevoli Milan, il quadro dei match di questa estate: il calendario

Il Milan sarà impegnato in molte amichevoli nel corso di questa estate. Ecco nel dettaglio il calendario degli impegni dei rossoneri

Molte amichevoli per il Milan in questa estate di precampionato. La squadra di Pioli, che da pochi giorni si è riunita a Milanello per cominciare gli allenamento della nuova stagione, sarà impegnata in match sia in campo nazionale che internazionale. Ecco nel dettaglio il calendario dei rossoneri:

17/07, ore 17:00 Milan-Pro Sesto

31/07, ore 21:00 Nizza-Milan

04/08, orario da definire Valencia-Milan

08/08. ore 18:30 Milan-Real Madrid

14/08, orario da definire Panathinaikos-Milan