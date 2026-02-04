Ambrosini sicuro: «Rispetto all’Inter il Milan non ha questa urgenza. E su Rabiot vi posso rivelare questa cosa»

Ambrosini sicuro sulle reti di Cronache di Spogliatoio nello spiegare la situazione scudetto del Milan e la nuova dimensione di Rabiot

Nel suo consueto intervento a Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha commentato le ambizioni scudetto del Milan, mettendo in luce il vantaggio che la squadra rossonera potrebbe avere nell’affrontare la seconda parte della stagione con meno pressione rispetto ad altre rivali, in particolare l’Inter. La vittoria contro il Bologna ha alimentato l’ottimismo, ma Ambrosini ha sottolineato che il distacco dalla capolista non deve trasformarsi in un peso insostenibile.

LE AMBIZIONI SCUDETTO DEL MILAN – «Io penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. Questo potrebbe essere un vantaggio. Chiaro, dipende a quanti punti arrivi. Però è indubbio che se dovessero arrivare più o meno con questi punti (al derby, ndr), una vittoria dell’Inter sancirebbe chiaramente la fine, una vittoria del Milan riavvicinerebbe indubbiamente anche le altre, se la vedi da questo punto di vista».

LE PROSPETTIVE DEL DERBY E LE ALTRE RIVALI – «Se Napoli e Juve continuano a far punti una fiche puoi metterla anche su di loro, pensando che loro continuino a fare punti. Chiaro che ci sarà anche Inter-Juve prima di quello, e quindi qualcosa o da una parte o dall’altra toglie. Però secondo me è un’occasione clamorosa. Ripeto, per il Milan questa non urgenza di vincere ti fa entrare in campo anche con una leggerezza, che se tu hai un obiettivo minimo, che adesso è a sette punti, sei veramente ancora più leggero e più tranquillo».

GESTIRE IL DISTACCO – «Ora, se arrivi al derby e mantieni anche quel distacco lì, quel distacco lì l’Inter, ha mostrato anche storicamente, di non essere tanto in grado di gestirlo emotivamente. Non solo col Milan, ma abbiamo visto anche cosa è successo negli altri anni».

RABIOT E LA SUA EVOLUZIONE – «Quando Pirlo allenava la Juventus, nutrivo forti dubbi su Rabiot. Lui lo faceva giocare sempre, ma io gli dicevo che uno così lo avrebbe fatto giocare male. Andrea invece mi diceva che era davvero forte. Tecnicamente ha preso ancora più confidenza rispetto a prima, sembra che giochi uno sport diverso. Sembra uno che fa meno fatica degli altri a fare le cose giuste, ma l’effetto è triplo».

