Ambrosini pone un freno ai paragoni: «Calhanoglu non è Pirlo, c'è poco in comune. La vera similitudine è...»

L’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, parla di Hakan Calhanoglu e sfata il paragone con l’ex rossonero Pirlo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini prova a frenare i paragoni su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dell’Inter era stato di recente accostato ad un altro ex Milan, ovvero Andrea Pirlo.

UGUALE A PIRLO?– No, c’è pochissimo in comune. La vera similitudine è nella capacità di calciare in tutti i modi, di pescare un uomo a 40 metri

DIFFERENZE TRA CALHANOGLU E PIRLO – «Tutti i paragoni con Andrea sono destinati a fallire. Pirlo come primo pensiero aveva la ricerca della profondità, anche perché avevamo punte sempre pronte ad attaccare la difesa in verticale. Calhanoglu invece, per come gioca l’Inter, tende più al fraseggio corto. Poi Hakan copre più campo, quando scarica palla si propone. E calcia in modo diverso, più secco».