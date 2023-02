Ambrosini: «Il Monza ha mostrato coraggio, il Milan ha dovuto far fatica per vincere». Le parole dell’ex rossonero

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha parlato a DAZN di Monza-Milan.

Ecco le sue parole: «L’hanno vinta con una prova difensiva di livello, di concentrazione e di attenzione. Il Monza ha finito in crescendo, il Milan ha avuto un paio di opportunità clamorose per chiuderla. Il Monza ha mostrato coraggio e convinzione, il Milan per portarla a casa ha dovuto far fatica»