Ambrosini: «Milan più consapevole della sua forza. Oltre a Napoli e Inter...»

Massimo Ambrosini ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Radio Bruno sul momento in casa Milan al rientro dalla sosta per le nazionali. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan ha tutto per arrivare fino in fondo, quest’anno sono ancora più consapevoli della loro forza; ha anche una rosa molto lunga quest’anno, poi tutto può dipendere dalla Champions: se escono e iniziano a stentare in campionato gli scenari cambiano. Il Napoli è forte ma l’Inter può tornare, per me il cerchio delle papabili per lo scudetto è questo, forse potrebbe rientrare l’Atalanta.»