Ambrosini: «Adli preferito a Reijnders? Mi stupisce la scelta. Su Thiaw....»

Ambrosini ha parlato a DAZN a pochi minuti dall’inizio di Milan Atalanta.

PAROLE – «Adli preferito a Reijnders? La scelta mi stupisce soprattutto per il tipo di partite. L’Atalanta sta bene e si vede che Pioli scegliendo Adli pensa ad una partita più di gestione. La situazione del Milan? È stata troppo criticata al di là delle incomprensioni e dei problemi in difesa. Per Thiaw sarà una partita delicata dopo Monza».