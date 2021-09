Ambrosini: «Gol Maldini? Paolo non esultava così neanche per i suoi gol»

Massimo Ambrosini ha parlato della partita tra Spezia e Milan, soffermandosi sul gol di Daniel Maldini e sull’esultanza di Paolo

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Spezia-Milan, Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione dei rossoneri ed il gol di Daniel Maldini. Le parole dell’ex rossonero.

PARTITA – «Nulla è scontato: le partite vanno affrontate e vinte signolarmente, questo Milan è rimasto in partita ed è stato premiato per la propria superiorità tecnica. Spezia che esce ridimensionato nel risultato ma non nel gioco e l’applauso del pubblico lo dimostra».

MILAN – «La maturità di questa squadra confermata nei cambi e nella gestione di chi è entrato. Anche Leao questa partita l’ha reindirizzata per il Milan. Le risorse ci sono, la candidatira del Milan per rimanere in alto ce la deve mettere anche la squadra e questo risultato lo conferma».

MALDINI – «Bel gol su cross perfetto di Kalulu, tra l’altro non con il suo pezzo preferito del repertorio. Quello che mi ha colpito è stata la reazione di Paolo in tribuna, che è stata più da genitore che da dirigente: non l’ho mai visto esultare così neanche dopo un suo gol. Penso sia emozionante anche perché non dimentichiamoci la responsabilità di avercelo messo lì. Non penso sia così facile gestire la presenza di un figlio in una squada che hai creato».