Gol Maldini: la reazione della tribuna verso papà Paolo – VIDEO

Momento storico al Picco, con Daniel Maldini che segna il gol de l vantaggio del Milan, in tribuna tutti fanno i complimenti a papà Paolo

Momento storico al Picco. A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo del match valido per la sesta giornata di Serie A tra Spezia e Milan i rossoneri trovano il vantaggio grazie al gol di Daniel Maldini, schierato da Pioli al posto di Brahim Diaz. Il cross di Kalulu per il colpo di testa del classe 2001.

Papà Paolo in tribuna si è alzato in piedi per esultare e applaudire, anche con un velo di compresibile commozione. Gli altri ospiti presenti vicino a lui si sono girati verso il dirigente rossonero per fargli i complimenti.