Ambrosini su Atalanta Milan: «Rossoneri hanno smesso di essere pericolosi. Ho avuto questa sensazione»

Negli studi di DAZN ecco le parole rilasciate dall’ex Milan Massimo Ambrosini riguardo il match dei rossoneri perso contro l’Atalanta

Le dichiarazioni di Massimo Ambrosini ai microfoni di Dazn sulla gara tra Atalanta e Milan vinta dalla Dea.

PAROLE – «È una squadra forte, che ha raggiunto una condivisione notevole. Secondo me cominciano a pensarci, oggi la sensazione era che la partita fosse in equilibrio, che ci fossero poche energie per arrivare in fondo. Io ho avuto la sensazione che un paio di palle perse del Milan abbiano un po’ rianimato l’Atalanta.

E poi i cambi, Samardzic è entrato benissimo. Il Milan ha smesso di essere pericoloso, e anche di dare la sensazione di volerlo essere. Poi c’è la fatalità di una palla inattiva che orienta anche i commenti. Come mole di gioco e occasioni, l’Atalanta ha fatto di più. È indubbio, ha dato la sensazione di avere una gestione del campo migliore. Poi il Milan un po’ ha sistemato le cose, però in generale la sensazione è che l’Atalanta qualcosina in più l’avesse fatto nell’arco dei novanta minuti».