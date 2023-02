Altobelli: «Tra Inter e Milan c’è una sana e bella rivalità». Le parole di Spillo in vista del derby di domenica sera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Altobelli ha parlato del “sano” derby che c’è tra Inter e Milan, in programma domenica.

DERBY– «E’ una gara a sè, quella che aspetti sin dal primo giorno di ritiro e quella che vai a cercare appena escono i calendari. Non si può spiegare, ma da sempre è così e non solo a Milano. Tra Inter e Milan c’è una bella e sana rivalità e quando arrivava il grande giorno, non c’era altro che la vittoria nella testa di tutti. Il derby, infatti, ha solo un risultato possibile. E io ho nel cuore tutti i derby vinti, a prescindere dai miei gol. Poi quel record mi lusinga, ovvio».