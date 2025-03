Allenatore Milan, con Tare ds arriva anche l’ex rossonero? C’è una possibilità per la panchina

Condividi via email

Allenatore Milan, con Igli Tare direttore sportivo spunta anche l’ipotesi dell’ex rossonero come opzione per la panchina

Igli Tare sembrerebbe il favorito per il ruolo di direttore sportivo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il suo profilo sarebbe stato suggerito da Jorge Mendes. Il dirigente albanese è apprezzato per il lavoro fatto alla Lazio, fino al 2° posto con Sarri del 2022/2023.

Sembrerebbe difficile però pensare all’allenatore ex Napoli sulla panchina del Milan, visti i rapporti non proprio idilliaci con lo stesso Tare. Un nome da tenere d’occhio potrebbe essere Massimiliano Allegri. Definito dal ds come il migliore tra gli italiani.