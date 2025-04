Allenatore Milan, l’indiscrezione lascia di sasso! Paratici culla quella suggestione, nome da urlo

Allenatore Milan, clamorosa indiscrezione: nel summit tra Paratici, Furlani e Cardinale sarebbe emerso anche il nome di Pep Guardiola

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, in casa Milan ci sarebbe anche la suggestione Guardiola per la panchina.

Guardiola-Milan, la suggestione di Paratici: in cima alla lista però c’è De Zerbi. Nei piani di Paratici ci sarebbe De Zerbi. È stato fatto anche il nome di Guardiola, in uscita dal City: per ora una suggestione ai margini del fantamercato, in futuro chissà.