Allenatore Milan, Ibrahimovic ha cullato quella dolce suggestione: tentativo concreto ma affare impossibile

Condividi via email

Allenatore Milan, Zlatan Ibrahimovic nelle settimane scorse aveva cullato anche la dolce suggestione del possibile ritorno di Ancelotti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il tema del possibile nuovo allenatore del Milan va segnalato come nelle settimane scorse il club rossonero abbia tentato di cullare anche la dolce suggestione del ritorno di Carlo Ancelotti a Milanello.

L’attuale tecnico del Real Madrid ha però chiuso le porte visto che la sua intenzione sarebbe o quella di continuare con i Blancos, con cui ha un contratto fino al 2026, oppure sedere sulla panchina della nazionale brasiliana.