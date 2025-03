Allenatore Milan, avanza Fabregas! Piace per due motivi. Il tecnico apre ma c’è un ostacolo da superare

Condividi via email

Allenatore Milan, la candidatura di Cesc Fabregas avanza prepotentemente: piace per immagine e gioco proposto. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, sarebbe in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione.

Milan, avanza Cesc Fabregas: l’ostacolo è il Como. Lo spagnolo sarebbe attualmente il preferito di Giorgio Furlani e soci. Piace per immagine e gioco proposto. Il diretto interessato riflette, ma deve cedere prima le quote del club lariano.