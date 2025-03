Allenatore Milan, non solo Allegri nella lista di Furlani: spunta il nome a sorpresa. Sta in un top club di Serie A

Condividi via email

Allenatore Milan, nella lista di Giorgio Furlani sarebbe presente un profilo a sorpresa. E’ pronto a lasciare il top club di Serie A

Giorgio Furlani nella sua lista di nomi per il prossimo allenatore del Milan, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe cinque profili. Tra questi ci sono Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano, Roberto De Zerbi e Antonio Conte.

Il quinto nome è quello di Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha dichiarato che non rinnoverà con l’Atalanta (il suo contratto scade nel 2026) per questo lascerà la Dea o in estate o l’anno prossimo. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Roma.