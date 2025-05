Allenatore Milan, anche loro due restano in corsa per il post Conceicao! A breve i primi contatti ufficiali

Allenatore Milan, anche Mancini e Thiago Motta restano in lizza per il post Sergio Conceicao: a breve partiranno i primi contatti ufficiali

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan sta continuando il casting per la successione di Sergio Conceicao, destinato all’addio nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno del 2026.

