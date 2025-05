Thiago Motta Milan, l'ex Juve è in piena corsa per la panchina rossonera! Riflessioni in corso e... Ulimissime

Thiago Motta Milan, l’allenatore ex Juve e Bologna è in piena corsa per la panchina rossonera della prossima stagione: i dettagli

Thiago Motta è uno dei nomi che sono emersi come possibile alternativa per la panchina del Milan. Il tecnico italo-brasiliano è attualmente legato alla Juventus fino al 2027 e percepirà ciò che resta dei 15 milioni di euro complessivi di ingaggio pattuiti al momento della firma.

Il Milan aveva già sondato Motta in passato, precisamente al termine dell’ultima stagione, quando stava cercando un sostituto per Stefano Pioli. Tuttavia, non si concretizzò nulla e la Juventus finì per ingaggiarlo.

Ora, Motta sembra essere nuovamente sulla lista dei possibili candidati per la panchina del Milan. La sua esperienza e le sue qualità come allenatore lo rendono un’opzione interessante per il club rossonero. Tuttavia, il Milan dovrà valutare attentamente le opzioni e considerare se Motta sia il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione. Lo riporta calciomercato.com.