Allenatore Milan, Italiano la priorità: se esce dal Bologna! Due le alternative

Allenatore Milan – Vincenzo Italiano è il primo della lista, tra le alternative ci sono due ex tecnici della Juventus!

In queste ore sta andando in scena un incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna, il tecnico fresco vincitore della Coppa Italia è il primo nome nella lista del Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport, qualora non dovesse liberarsi dai rossoblù, tra le alternative ci sarebbero due ex Juventus.

Si tratterebbe di Thiago Motta e Massimiliano Allegri, entrambi al momento liberi e quindi più “facili” da prendere.