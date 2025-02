Allenatore Milan, c’è anche Gasperini nella lista! Il tecnico ha messo in standby quella squadra

Allenatore Milan, anche Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, è nella lista di Furlani per la prossima stagione

Come riportato da Repubblica, il Milan per la panchina della prossima stagione, in caso di separazione da Conceicao, potrebbe pescare in Serie A.

Da settimane la Roma sta cercando in tutti i modi di convincere Gasperini. Lui prende tempo. Può essere una possibilità ma non è l’unica. Gasperini segue con attenzione gli sviluppi relativi a panchine prestigiose come Juventus e Milan. Senza trascurare la pista araba.