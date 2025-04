Allenatore Milan, Allegri ma non solo: sono tre le alternative al livornese. I nomi sul taccuino

Allenatore Milan, Allegri primo nome per la panchina ma non solo: resistono tre importanti alternative sul taccuino del club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, non c’è solo Massimiliano Allegri sul taccuino del Milan per la panchina rossonera della prossima stagione.

Esotici esperimenti, come lo sono stati in maniera diversa Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, non saranno ripetuti. Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini sono profili da tenere comunque in considerazione in questa ottica. La scelta del DS, con Tare in pole, indirizzerà la decisione finale.