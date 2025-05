Allenatore Milan, Ceccarini fa impazzire i tifosi! Lui il nome in pole per la prossima stagione

Allenatore Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha parlato della situazione panchina in casa rossonera: l’obiettivo di Tare è Max Allegri

Dalle colonne di TMW, il giornalista Ceccarini ha parlato così della situazione panchina in casa Milan:

PAROLE – «Nel frattempo a breve ci sarà un incontro tra il presidente De Laurentiis e Conte. Decisivo per capire se al di là del contratto fino al 2027 si potrà andare avanti insieme con una grande condivisione. Nel caso di un addio il Napoli ha già in testa l’alternativa. Per sostituire Conte serve un tecnico di grandissimo spessore e il nome giusto è quello di Allegri. L’ex tecnico della Juventus è un obiettivo concreto anche del Milan, che è pronto a pianificare la prossima stagione. Tare sarà il nuovo direttore sportivo. Toccherà a lui la scelta dell’allenatore. E Allegri in questo momento è un’opzione forte. I rossoneri dovranno essere molto bravi a convincerlo con un progetto di grande rilancio. In discesa invece le quotazioni di Sarri. Italiano sarebbe una soluzione gradita ma sta parlando con il Bologna per il rinnovo del contratto. e vuole rimanere in rossoblù. Di sicuro tra coloro che vanno sempre tenuti presente c’è De Zerbi. Il giro d’orizzonte non è affatto finito e magari potrebbe spuntare un’ipotesi a sorpresa. Detto questo, l’obiettivo della società è rafforzare la rosa. In queste ore però il Milan deve difendersi anche dall’assalto del City su Reijnders. Il centrocampista olandese nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo e gli inglesi si si sono fatti sotto per sostituire De Bruyne. Se dovesse arrivare una proposta sui 70 milioni di euro la trattativa si chiuderebbe».