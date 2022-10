Allenamento Torino: così i granata preparano la sfida al Milan

Domenica sera il Torino scenderà di nuovo in campo per il match di campionato contro il Milan. Ecco come preparano la sfida

Domenica sera il Torino scenderà di nuovo in campo per il match di campionato contro il Milan. Ecco come preparano la sfida:

secondo quanto ripotato da Tuttosport la settinama che porterà all’incontro con i rossoneri è cominciata con la ripresa degli allenamenti al Filadelfia e tutti subito convocati in sala video.

Una lunga seduta (è proprio il caso di dirlo) davanti al megaschermo. Una parentesi ampia, con davanti agli occhi le immagini selezionate da Ivan Juric e dal suo vice Matteo Paro con l’aiuto del match analyst Mattia Bastianelli. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri in quel salone al Fila, per studiare meglio il Milan.