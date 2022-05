Allenamento Milan, Verona nel mirino: il report da Milanello

Allenamento Milan, il match di domenica al Bentegodi contro il Verona nel mirino: il report di oggi da Milanello

Freddo e pioggia questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione per poi scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, il penultimo in preparazione della trasferta di Verona di domenica sera. Presenti per seguire la seduta anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

La sessione è iniziata in palestra con l’attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza. Gruppo poi in campo per proseguire il riscaldamento, con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio dei coni e delle sagome. Terminata la prima parte, l’allenamento è proseguito con una serie di lavori sul possesso, che hanno preceduto la fase tattica della sessione odierna. A chiudere la giornata, la consueta partitella su campo ridotto.