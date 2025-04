Allenamento Milan, tre assenti a Milanello: non sono con la squadra!

Allenamento Milan – Tre calciatori non hanno preso parte alla seduta con il resto della squadra. Le loro condizioni in vista di Udine

Il Milan sta lavorando per preparare la 32esima giornata di Serie A, quella che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta contro l’Udinese.

In quel di Milanello, nella giornata di oggi, sono tre i calciatori che non stanno lavorando in gruppo. Oltre ai lungodegenti Emerson Royal e Loftus-Cheek non si è visto anche Santiago Gimenez. Le condizioni del messicano saranno valutate nella giornata di domani.